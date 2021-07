Google Drive dévoile une nouvelle application sur Windows et macOS

Le service de stockage dans le cloud de Google propose désormais une nouvelle application pour Windows et macOS. Voici ce qui change.

Google souhaite améliorer constamment ses produits en matière de design et d’expérience utilisateur. Dans cet esprit, une toute nouvelle application Google Drive débarque sur ordinateur et Mac.

Jusqu’à maintenant deux versions bien distinctes existaient. Backup an Sync la version destinée aux particuliers et Drive File Stream plus tournée vers un usage pour les entreprises. Maintenant, il existera une seule et unique application que vous soyez un particulier ou une entreprise. D’ailleurs Google a indiqué que Backup and Sync cessera de fonctionner à partir du 1er octobre prochain. Il faudra donc se munir de la nouvelle application pour toujours avoir accès au service.

Google précise que “Drive for desktop est une application pour Windows et macOS qui vous permet d’accéder rapidement au contenu directement depuis votre bureau, vous aidant ainsi à accéder facilement aux fichiers et dossiers dans un emplacement familier. Drive pour ordinateur synchronise également automatiquement les fichiers locaux avec le cloud en arrière-plan, ce qui minimise le temps que vous devez passer à attendre la synchronisation des fichiers.”

Pour rappel, fin 2020, Google annonçait la fin du stockage gratuit et illimité pour Google Photos à partir de juin 2021. Une décision qui s’applique également à Google Drive. Sans oublier que Google s’octroie le droit de supprimer tout contenus des comptes inactifs pendant plus de deux ans.

Source : Google