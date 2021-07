Cdiscount Mobile propose 4 forfaits aux prix attractifs avec jusqu’à 150 Go d’internet

Depuis ce matin, Cdiscount Mobile propose 4 forfaits d’une durée limitée sans engagement. La data proposée varie entre 5 Go et 150 Go.

Du choix pour tous les usages et tous les budgets. Voici le détail des 4 forfaits disponibles depuis aujourd’hui sur le site internet du MVNO appartenant à Bouygues Telecom depuis le rachat du MVNO français EI Telecom en juin dernier.

5 Go pour 2,99€ / mois pendant 1 an puis 7,99€ / mois. Appels, SMS, MMS illimités et 5 Go de data en Europe et DOM.

50 Go pour 7,99€ / mois pendant 1 an puis 14,99€ / mois. Appels, SMS, MMS illimités et 10 Go de data en Europe et DOM.

100 Go pour 9,99€ / mois pendant 1 an puis 20€ / mois. Appels, SMS, MMS illimités et 13 Go de data en Europe et DOM.

150 Go pour 13,99€ / mois pendant 1 an puis 22,99€ / mois. Appels, SMS, MMS illimités et 15 Go de data en Europe et DOM.

Les offres sont disponibles jusqu’au 21 juillet prochain inclus. À noter que lors de la commande la carte SIM triple découpe vous sera facturée 10€.