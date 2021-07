Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G abordable dans sa boutique en ligne

Un nouveau modèle de smartphone Samsung est disponible chez l’opérateur de Xavier Niel.

La 5G pour moins de 300€ chez Samsung, c’est possible avec le Galaxy A22 fraîchement arrivé dans la boutique de l’opérateur de Xavier Niel. Lancé cette semaine, ce modèle rend la 5G un peu plus abordable et est ainsi disponible dans son coloris gris, dans sa version 4Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez bien sûr l’acheter pour 259€ au comptant, mais il est également possible de choisir la solution Free Flex. Ainsi, lors de la commande,vous paierez 61€, puis 6.99€/mois sur 24 mois. Si vous voulez connaître la procédure pour bénéficier de l’offre Free Flex, vous pouvez retrouver notre tuto sur cette page.

Côté caractéristiques techniques, vous pourrez y retrouver un processeur octa-core 2,2 GHz, un écran IPS 6,6 pouces Full HD+, un triple capteur photo 48/5/2 Mégapixels au dos, un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant, une batterie 5 000 mAh supportant la charge en 15 Watts et un capteur d’empreintes latéral. Vous pouvez retrouver la fiche technique complète du modèle sur le site web de l’opérateur.