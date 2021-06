Free Mobile : un nouveau smartphone à petit prix disponible dans la boutique

La boutique Free Mobile accueille un nouveau smartphone de marque Nokia pour les petits budgets.

Il s’agit du Nokia 5.4 proposé à 199 euros dans une capacité 128 Go et un coloris bleu. On peut également l’acquérir en 4x sans frais (52 euros à la commande, puis 3 fois 49 euros) ou 24 fois sans frais (31 euros à la commande, puis 24 fois 7 euros)

Présenté en décembre 2020, le Nokia 5.4 propose un processeur octa-core 2,0 GHz épaulé par 4 Go de RAM (chipset Snapdragon 662), un écran 6,39 pouces HD+, une connectique mini-jack, une extension par carte MicroSD, un quadruple capteur photo 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant (dans un poinçon) et une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts. Compatible 4G, il supporte la B28 chère aux abonnés Free Mobile. Le lecteur d’empreintes prend place au dos.

Ci-dessous, la fiche technique complète du Nokia 5.4 :