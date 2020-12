Smartphones : Oppo dévoile un concept intéressant dans le pliable, HMD présente les Nokia C1 Plus et 5.4 pour les petits budgets

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : la présentation d’un concept Slide-Phone chez Oppo, l’annonce des Nokia C1 Plus et Nokia 5.4 et l’arrivée d’un chipset Snapdragon 678 chez Qualcomm.

Les constructeurs continuent d’explorer les formats de smartphones pouvant tirer parti des écrans souples. Oppo a ainsi présenté un concept Slide-Phone avec le studio de design Nendo. Concrètement, plusieurs charnières permettent d’envisager plusieurs formats pour répondre aux différents cas d’usage. Pas besoin notamment de tout déployer juste pour lire l’heure ou les notifications.

HMD Global a annoncé deux smartphones Nokia pour l’Europe, un Nokia C1 Plus à 69 euros et un Nokia 5.4 à partir de 189 euros. Sous Android 10 Go, le premier propose un processeur quad-core 1,4 GHz avec 1 Go de RAM, un écran 5,45 pouces HD+, un capteur photo 5 Mégapixels et une batterie 2 500 mAh rechargeable en 5 Watts. Fourni avec Android 10 et annoncé éligible à Android 11, le second (photo ci-dessous) embarque un processeur octa-core 2,0 GHz avec 4 ou 6 Go de RAM, un écran 6,39 pouces HD+, un quadruple capteur photo 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels et une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts. Tous les deux affichent une compatibilité 4G.

Quant à Qualcomm, il a dévoilé le Snapdragon 678, version légèrement optimisée de son chipset Snapdragon 675 s’adressant pour rappel au milieu de gamme. Le processeur octa-core passe ainsi de 2,0 à 2,2 GHz, tandis que le GPU 612 promet davantage de performances. Pour le reste, on est de nouveau sur une plate-forme compatible 4G/LTE jusqu’à 600 Mbit/s, Wi-Fi 5 et Quick Charge 4+.