Totalement fibrés : Free sort le grand jeu sur la 5G, mais les opérateurs ne sont pas tous transparents, la Freebox Pop trop favorisée ? etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission de la rentrée, nous traitons bien sûr de la grosse actualité de cette semaine, à savoir le lancement de la 5G par Free Mobile, avec des bonnes surprises.. D’autres bonnes surprises ont été offerte à certains abonnés Freebox, en particulier la Freebox. Est-elle devenue la box privilégiée de Free, c’est le sujet de notre débat . Et bien sur nous abordons toute l’actualité de Free et de télécoms, et vous proposons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.

