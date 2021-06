Free annonce l’ouverture à venir d’une nouvelle boutique

Et une énigme de plus autour de la sortie de terre d’une nouvelle boutique Free.

Après l’inauguration la semaine dernière de sa 131e boutique à Mâcon, l’opérateur enchaîne les annonces sur le développement de son réseau de Free Centers afin d’être au plus proche de ses abonnés et prospects. C’est une nouvelle fois le cas ce 28 juin avec le lancement d’une nouvelle énigme afin de fair deviner la ville choisie. L’indice prend la forme d’un logo composé de trois coeurs de couleur différente.

D’autres ouvertures sont prévues dans les prochaines semaines, notamment à Limoges, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer et Arcueil au sud de Paris. Free prévoit de passer le cap le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023. Pour rappel, l’opérateur propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.