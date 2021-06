OCS en promo pour certains abonnés Freebox

De quoi faire le plein de série à moitié prix pendant l’été.

La plateforme de SVOD d’Orange vous fait de l’oeil ? Vous pouvez en bénéficier à moitié prix durant deux mois. Une opération promotionnelle propose ainsi l’accès à l’entièreté du catalogue d’OCS pour 5.99€/mois pendant deux mois, puis 11.99€/mois, sans engagement. Vous avez deux moyens d’y accéder directement sur votre Freebox.

Pour les abonnés Amazon Prime, disponible en option pour 5.99€/mois et inclus pour les abonnés Freebox Delta, il suffit d’y souscrire depuis Amazon Channels. L’application Prime Video est en effet disponible sur Freebox Delta, Révolution, Mini 4K, Pop et One. La promo se termine le 4 juillet prochain.

Si vous n’avez pas souscrit à l’offre d’Amazon, mais que vous disposez d’un player Pop ou mini 4K, pas de panique. Vous pouvez également bénéficier de cette promotion via l’application Molotov.tv, disponible gratuitement sur le Play Store. Vous avez juste besoin d’un compte gratuit pour en bénéficier, il suffira ensuite de rentrer votre moyen de paiement pour vous abonner.

De quoi profiter ainsi des séries HBO en exclusivité, mais aussi des films ultra récents, y compris la très attendue Snyder Cut du film Justice League, disponible en exclusivité sur la plateforme. Côté séries, comptez également sur la très populaire fiction The Handmaid’s Tale pour vous tenir en haleine tout l’été, la saison 4 étant actuellement diffusée exclusivement sur OCS.