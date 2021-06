Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox Révolution, Delta, mini 4k et One

Les abonnés Freebox sauf Pop peuvent dès aujourd’hui profiter gratuitement du premier épisode de la mini-série policière The Beast Must Die sur l’Aktu Free.

C’est reparti pour un tour, Canal+ et Free vous offrent l’accès gratuit au 1er épisode de la nouvelle série à succès outre-Manche The Beast Must Die diffusée depuis le 21 juin sur la chaîne cryptée. Ce thriller en 6 épisodes propulse sur l’île de Wight où après la mort de son fils, une mère traque l’homme qu’elle pense responsable de l’accident en planifiant soigneusement sa vengeance. Place à un face-à-face entre Jared Harris et Cush Jumbo, duo choc du casting.

L’épisode est disponible dans l’AKTU Free sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home).