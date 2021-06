L’école 42 de Xavier Niel signe un partenariat avec l’Education nationale pour enseigner le codage aux classes de CM1 à la 6ème

42 débarque dans les classes de primaire. L’école de code informatique lancée en 2013, va accompagner les écoliers dans l’apprentissage du language du code et de la culture du numérique.

En plein développement en France mais aussi très largement au quatre coins du monde avec son réseau 42 Network, la célèbre école de codage gratuite sans diplôme, ni professeur et sans limite d’âge, franchit une nouvelle étape de son histoire avec la signature d’un partenariat avec l’Education nationale pour enseigner la culture du numérique aux élèves de primaire (CM1 et CM2) mais aussi de 6e au collège. S’ils seront réalisés en classe à hauteur de 2h par semaine, les cours se baseront sur la formation IOTA ( informatique ouverte à tous les apprenants) mais aussi sur la pédagogie de 42 avec le peer learning. Un Intranet dédié et développé par les étudiants l’école de Xavier Niel, fournira des contenus ludiques aux élèves. Au programme, la prise en main d’outils de création de contenus, du codage ou encore la pensée algorithmique afin de comprendre le numérique. Tout cela en stimulant les classes par l’entraide et la collaboration.

Aux yeux, Sophie Vigier, directrice générale de 42, cette initiative va dans le sens de l’évolution de 42 : « nous avions depuis longtemps la conviction que notre approche pédagogique basée sur l’apprentissage par projets, le travail collaboratif et l’entraide pouvait apporter énormément aux écoliers en termes d’autonomie, de confiance et in fine, de connaissance ».

Source : Le Monde Informatique