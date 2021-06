SFR fait des jaloux chez des Freenautes, la 4K vaut-elle le coup ? Vos meilleures réactions à l’actu Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Disney+ se fait désirer en allant voir ailleurs

SFR propose enfin Disney+ à ses abonnés. La firme de Mickey prépare son arrivée sur le canal 68 des box, de quoi faire espérer un lancement cet été. Et forcément, cela ravive des frustrations chez certains Freenautes qui attendent toujours l’arrivée de la plateforme sur deux Freebox en particulier.

La 4K a encore une réputation de technologie inaccessible

Free a renouvelé son accord avec TF1, notamment pour diffuser sa chaîne en 4k, en plus de nouvelles fonctionnalités. Cependant, cette très haute définition n’apparaît pas encore comme une technologie très accessible, ne serait-ce que par le coût des appareils. Certains Freenautes apportent cependant leurs lumières sur le sujet.

Une faille de sécurité chez Free, est-ce si grave ?

Un hack dans l’eau pour un malfrat en herbe. Nous vous relations la tentative de vente de données de Free par un pirate, le tout pour se retrouver avec des données inutiles. Cependant, certains s’inquiètent de la présence d’une telle faille chez leur opérateur, mais d’autres ne semblent pas si choqués.

Une taxe de plus agace les Freenautes

Selon Orange, Free, Bouygues et SFR, la redevance pour la copie privée ne s’appliquait pas encore aux smartphones reconditionnés qu’ils vendent. Il s’agira donc bel et bien d’une nouvelle taxe à appliquer. Et le projet est loin de faire uniquement des heureux, y compris du côté des consommateurs.

Cherche à produire mieux, plutôt qu’entre eux, l’avenir des chaînes TV ?

Le dossier est brûlant et l’arbitrage de l’Etat n’aura pas arrangé les choses. En mai dernier, face à des discussions au point mort entre les acteurs de l’audiovisuel, le ministère de la Culture a pris la relève pour redéfinir les relations entre producteurs et chaînes TV. Une nouvelle mouture vient d’être rendue, déterminant notamment le montant des investissements des chaînes, les droits détenus par les producteurs, leur durée… Et les chaînes TV s’en indignent. Cependant, pour Martinou, choisir des sociétés externes pourrait permettre de varier le contenu proposé sur nos petits écrans. Qu’en pensez-vous ?