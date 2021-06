Free signe un accord avec TF1 pour la diffusion des chaînes actuelles mais aussi de nouvelles fonctionnalités et de la 4K

Plus de TF1 et plus de 4K sur la Freebox

Le groupe TF1 et Free annoncent ce soir la signature d’un accord, à partir d’avril 2021, concernant la distribution, chez Free, de toutes les chaînes du groupe TF1 (TNT et thématiques), ainsi que les services non linéaires (MYTF1, TFOUMAX).

Les deux groupes indiquent que cet accord permettra aux abonnés de Free de profiter des services du groupe TF1 en linéaire et à la demande, sur tous les écrans, avec des fonctionnalités nouvelles et un élargissement de la diffusion en Ultra Haute Définition à travers une large offre de programmes événementiels (événements sportifs dont l’Euro 2020, divertissements, cinéma …).