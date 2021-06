Free Mobile : baisses de prix sur deux smartphones pour les petits budgets

Deux smartphones à petit prix deviennent encore plus abordables pour les budgets serrés.

Il s’agit des Xiaomi Redmi 9 et Nokia 2.4 dont les prix passent à 129 et 119 euros, grâce à des réductions respectives de 30 et 20 euros.

Les deux smartphones sont disponibles au comptant ou en plusieurs fois sans frais :

Xiaomi Redmi 9 (capacité 32 Go) : 129 euros au comptant, ou 33 euros à la commande puis 3 x 32 euros

Nokia 2.4 (capacité 32 Go) : 119 euros au comptant, ou 32 euros à la commande puis 3 x 29 euros

Pour rappel, le Xiaomi Redmi 9 propose un chipset Helio G80 avec 3 Go de RAM, un écran IPS 6,53 pouces FHD+, un quadruple capteur photo 13 + 8 + 5 + 2 Mégapixels et une batterie 5 020 mAh supportant la charge filaire en 18 Watts (chargeur 10 Watts fourni).

De son côté, le Nokia 2.4 embarque le chipset Helio P22 avec 2 Go de RAM et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 5 Watts. Il s’équipe aussi d’un écran IPS 6,5 pouces HD+ et d’un double capteur photo 13 + 2 Mégapixels.