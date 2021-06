Free met fin demain à ses 2 offres spéciales Freebox et Free Mobile

Deux offres Veepee prennent fin demain

C’est devenu habituel,, Free propose régulièrement ses offres spéciales sur le site Veepee. Et deux d’entre elles sont en cours depuis plusieurs jours ou semaine : une concernant la Freebox et l’autre concernant Free Mobile. Après les avoir prolongées, l’opérateur y mettra fin demain, sans journées additionnelles.

L’offre Freebox sur Veepee

La première offre propose la Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€/mois pendant 1 an, puis 39,99€/mois. Elle est valable jusqu’à ce vendredi 19hh

L’offre Free Mobile sur Veepee

Dans cette promo, Free donne le choix entre deux modèle de smartphones offerts : un mobile 4G OPPO A53s 128 Go Noir ou Mobile 4G Nokia 5.4 128 Go Bleu. Celui de votre choix vous sera livré gratuitement pour tout abonnement au forfait Free Mobile illimité proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox (et même 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop).