Bouygues Telecom se met au vert avec EDF

Bouygues Telecom annonce signer avec le groupe EDF son premier contrat d’achat d’électricité renouvelable d’origine éolienne.

Afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, les opérateurs français se mettent à l’énergie verte, armés de divers engagements pour le climat. L’objectif est clair, améliorer l’efficacité énergétique de leurs réseaux fixes et mobiles. Après Orange en avril et son contrat majeur d’électricité verte avec Total, puis SFR le mois dernier et son partenariat avec Total Direct Energie afin d’alimenter des sites 5G en électricité produite grâce à des barrages hydroélectriques, des éoliennes ou des panneaux solaires, c’est au tour de Bouygues Telecom d’annoncer une signature avec EDF.

Il s’agit de son premier contrat d’achat d’électricité renouvelable d’origine éolienne (PPA). Ce dernier couvrira plus de 10% des consommations électriques de Bouygues Telecom à l’horizon 2024. Dans le détail, EDF va mettre à disposition de l’opérateur 203 GWh d’électricité renouvelable entre 2022 et 2024, “soit l’équivalent de la production électrique de six parcs éoliens exploités par sa filiale EDF Renouvelables et retenus par l’opérateur”, indique un communiqué. Ce contrat de fourniture est établi pour une durée de trois ans garantit. Les installations concernées sont celles de Trois-Sources (Meuse), Stenay (Meuse), Niedervisse (Moselle), La Heroudière (Manche), La Nourais (Ille-et-Vilaine) et Riols (Hérault).

Après avoir opté début 2021 pour une fourniture électrique 100 % renouvelable certifiée par des garanties d’origine, Bouygues Telecom poursuit ainsi “ses actions en faveur de la transition énergétique”.

