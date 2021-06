Abonnés Freebox avec TV by Canal : deux grosses nouveautés pour myCanal sur iOS

Après Android, c’est au tour de la version iOS de myCanal de recevoir une nouvelle version. Au programme, un nouveau menu et une nouvelle page d’accueil.

La plateforme de la filiale de Vivendi fait peau neuve sur iOS. Les nouveautés sont les mêmes que sur la version Android la semaine dernière. Dans cette mise à jour estampillée 5.0, le menu évolue, les profils, réglages et informations de compte sont à retrouver désormais directement depuis l’avatar du profil sur la page d’accueil. Cette dernière devient plus complète et permet à présent d’accéder aux thématiques, playlist, recommandations directement depuis cette page. Du nouveau aussi sur la page Chaînes et Apps. Dans celle-ci, les utilisateurs peuvent accéder à Canal VOD, aux applications vidéos et aux chaines inclus dans leur abonnement. Mais ce n’est pas tout, myCanal est désormais disponible dans plusieurs pays d’Afrique francophones. Les développeurs indiquent également avoir apporté des corrections sur le mode expert et particulièrement sur le Multicam et les Temps forts.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.