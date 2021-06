4 manipulations à connaître en cas de problème avec votre Freebox Pop

La Freebox Pop, comme toutes les box peut avoir des problèmes, alors que faire ? L’assistance Oqee vous donne quatre manipulations de base avant de demander de l’aide.

Si votre player Pop fait des siennes voilà quelques astuces qui peuvent vous sortir de la galère. L’assistance dédiée à l’interface Oqee dévoile quatre problèmes facilement réglables avec des manipulations simples.

Pas d’image sur votre Freebox Pop :

Un cas assez embêtant, si votre téléviseur n’affiche aucun élément de l’interface Freebox TV lors de la mise en route du service. En cas d’écran noir, il faut donc se rendre sur votre Espace Abonné, à la rubrique Mon abonnement puis Caractéristiques de ma ligne. Vérifiez que la ligne est bien dégroupée et qu’elle peut bénéficier du service OQEE.

Ensuite, vérifiez que la Freebox est correctement raccordée au téléviseur et que les connecteurs sont bien enfoncés. Testez un autre câble péritel (ou HDMI) si le problème n’est pas résolu et enfin effectuez un Reboot (redémarrage) de la Freebox, puis un Hard-Reboot (réinitialisation) si le problème persiste.

A noter également une manipulation à faire en cas d’une variante : la Freebox affiche le menu TV mais la chaîne ne s’affiche pas. Il faut tout d’abord vérifier si toutes les chaînes sont impactées, si ce n’est pas le cas, il doit s’agir d’une perturbation ponctuelle de votre chaîne. Si le problème persiste alors effectuez un Reboot puis un Hard-Reboot.

Autre cas extrême : le menu Freebox TV apparaît mais aucune chaîne ne s’affiche. Dans ce cas, le player affiche Oqee, la télécommande fonctionne, mais pas la trace de la moindre chaîne TV. Si c’est le cas , “il est possible que sa communication réseau avec le Server ne soit plus établie” explique l’opérateur.

Dans ce cas, vérifiez le bon raccord des connecteurs Ethernet au dos de chaque boîtier (Server et Player) mais aussi au niveau de l’alimentation. Si vous êtes équipés de Freeplugs, vérifiez que les voyants sont au vert.

Si vous n’utilisez pas les FreePlugs mais un câble Ethernet pour relier les 2 boîtiers, vérifiez le bon état du câble et son raccordement.

Des problèmes de télécommande

Que faire si vous vous retrouvez dans l’impossibilité de zapper ? Avant de joindre l’assistance il convient de vous assurez de l’état des piles et en cas de doute, de les remplacer. Une fois cela fait, dirigez votre télécommande vers la face avant de la Freebox lorsque vous changez de chaîne (jusqu’à vous placer devant la façade pour remarquer un changement). Redémarrez votre Freebox et enfin, une manipulation un peu plus complexe à réaliser mais qui peut vous aider à identifier le problème : testez votre télécommande sur une autre Freebox et/ou testez une autre télécommande sur votre player.

Et si votre télécommande ne répond plus ? Peu importe la raison : elle n’est plus reconnue, ne répond plus ou tout simplement si vous venez d’en recevoir une neuve, procédez à la manipulation décrite ci-dessous:

Lorsque le player est allumé, appuyez brièvement sur le bouton RESET situé sur le côté du boîtier.

Il faut ensuite procéder à l’association de la télécommande, la procédure indiquée à l’écran vous demande ainsi d’appuyer et de maintenir les touches Maison et Retour, à environ 20 cm du player. Le voyant rouge de la télécommande doit alors clignoter et vous pouvez relâcher. En quelques instants, votre télécommande est associée et si la procédure échoue, recommencez après avoir vérifié l’état des piles.

Bien sûr, il s’agit ici de manipulations de base que vous pouvez réaliser. Si l’un de vos problème persiste, il ne reste plus qu’à contacter l’assistance, via le 3244, Face to Free, sur Twitter ou encore sur le nouveau site d’assistance dédié à Oqee.