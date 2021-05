Oqee encore loin d’être OK, la recette du succès d’un opérateur… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Oqee buggée, oui, mais mauvaise ?

Des problèmes ont été repérés par les développeurs de l’interface de la Freebox Pop concernant les utilisateurs sur Smart TV Samsung. Ce ne sont pas les premiers bugs remontés par les utilisateurs, et les Freenautes peuvent être prompts à fustiger l’opérateur et Oqee directement. jca06700 , même s’il en a été victime, veut cependant apporter un peu de nuance au débat. Et vous qu’en pensez-vous ?

Bouygues Telecom se débrouille bien, comment fait-il ?

L’opérateur a dévoilé de solides résultats pour le premier semestre 2021, notamment en étant le premier en terme de recrutement mobile, comme à l’accoutumée. Pour Charlooze, même si Bouygues Telecom ne propose pas les offres les plus spectaculaires et voit son image desservie par sa politique d’augmentation automatique de ses forfaits, le succès est mérité.

Toujours la même série Free et la même rengaine

Free a de nouveau modifié son offre Série Free, mais la formule continue d’agacer les Freenautes. L’absence d’un réel forfait dans cette gamme, pérenne, reste un des points les plus critiqués dans notre espace commentaire concernant Free Mobile.

Un lancement de Freebox retardé, surprise ?

Iliad a annoncé retarder son lancement sur le marché box en Italie à après l’été. Outre les taquineries de rigueur sur le retard, certains se posent des questions quant aux justifications données par l’opérateur, à savoir la crise sanitaire.

L’adoption de la 5G relativisée

Selon Bouygues Telecom , la 5G représente moins de 1% du trafic , un taux d’adoption qui peut paraître très faible… Ou vraiment ? L’un de nos lecteurs a en effet poussé à relativiser ces chiffres qui semblent si décevants.