Free Mobile change son offre intermédiaire

L’offre “Série Free perd 20 Go de data et voit son prix grimper de 1€.

Après avoir dégainé le 8 mai son offre “série Free” la plus attractive, Free Mobile diminue la data et augmente le prix de son forfait. Celui-ci passe de 90 Go de données incluses en France métropolitaine à 70 Go pour un prix revu à la hausse jusqu’au 1er juin, à savoir 10,99€/mois contre 9,99€ précédemment. Dans le même l’enveloppe en roaming tombe à 8 Go contre 10 Go dans l’offre précédente.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois. A titre de comparaison, Sosh, la marque d’Orange propose en ce moment avec un forfait 40 Go à 11,99€/mois et 100 Go à 14,99€. Red by SFR tente de se démarquer 100 Go à 14 €/mois. Enfin, B&You ne se laisse pas faire avec un forfait 60 GO à 11,99€, 100 Go à 13,99€ et 140 Go à 19,99€/mois. Les opérateurs mettent donc le paquet sur les données, pourtant la consommation moyenne mensuelle de data n’excède pas les 11 Go dans l’hexagone.