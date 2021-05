Coriolis lance deux forfaits 30 et 80 Go sans engagement en promotion à moins de 10 euros

Deux forfaits mobiles 4G à moins de 10 euros avec plusieurs dizaines de Go pour l’Internet mobile, voilà ce que propose Coriolis Telecom.

Jusqu’au 1er juin 2021, Coriolis, opérateur mobile virtuel lancé en 1989 et disposant d’un réseau de 300 boutiques propres et affiliées, propose des forfaits mobiles 30 et 80 Go sans engagement à prix cassé pendant un an. Durant les 12 premiers, ils reviennent en effet à 7,99 et 9,99 euros, avant de passer 14,99 et 18,99 euros. Il faudra rajouter 10 euros pour la carte SIM triple découpe, à payer au moment de la commande.

Dans le détail, les deux forfaits comprennent les appels, SMS et MMS en illimité depuis l’Union Européenne et les DOM/TOM. Ils sont compatibles 4G/4G+. Pas de 5G pour eux, donc. La partie data utilisable en roaming à l’étranger est d’ailleurs déduite de l’enveloppe initiale, atteignant 8 Go pour le forfait 30 Go ou 11 Go pour le forfait 80 Go. Autre différence à souligner : les débits sont réduits au-delà de l’enveloppe initiale dans le cas du forfait 80 Go, quand le mégaoctet supplémentaire est facturé à 0,01 euro avec le forfait 30 Go.

Pour rappel, Coriolis est le premier opérateur virtuel à s’être positionné sur la 5G. Il propose cette connectivité à partir de 19,99 euros (puis 24,99 euros après 12 mois) dans le cadre d’un forfait 150 Go.