Un premier opérateur virtuel lance des forfaits 5G

Coriolis entre dans la danse en annonçant des forfaits compatibles 5G. L’opérateur virtuel propose d’ailleurs la nouvelle technologie à prix plus abordable que chez Bouygues Telecom, Orange et SFR.

Ils sont au nombre de trois. Coriolis, opérateur mobile virtuel lancé en 1989 et disposant d’un réseau de 300 boutiques propres et affiliées, annonce en effet un trio de forfaits mobiles 20, 70 et 150 Go compatibles 5G. Des forfaits incluant par ailleurs les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine et au sein de l’UE et des DOM.

Pour les utilisateurs se limitant à la 4G+, les prix des forfaits en question sont de 24,99, 29,99 et 39,99 euros par mois pendant 6 mois, avant de passer à respectivement 29,99, 39,99 et 49,99 euros par mois. Moyennant un surcoût de 5 euros, il sera possible de profiter de la 5G, à condition bien sûr de disposer d’un smartphone compatible et de se trouver dans une zone couverte.

Et justement, Coriolis propose des smartphones compatibles 5G, parmi lesquels des modèles Apple, Huawei, Oppo, Samsung et Xiaomi. Citons notamment les iPhone 12 et Samsung Galaxy S20 en haut de gamme, mais aussi les Samsung Galaxy A42 et Xiaomi Mi 10 Lite 5G en milieu de gamme.

Reste maintenant la question du réseau utilisé. Questionné à ce sujet par Univers Freebox, Coriolis a indiqué qu’il opèrerait sur ceux d’Orange et SFR.

La 5G plus accessible que chez Bouygues Telecom, Orange et SFR, mais…

Avec l’option 5G, les forfaits 20, 70 et 150 de Coriolis reviennent à 34,99, 44,99 et 54,99 euros une fois la période promotionnelle terminée. La 5G apparaît plus accessible que chez Bouygues Telecom, SFR et Orange dont les prix démarrent à respectivement 41,99, 40 et 39,99 euros, avec les tarifs hors promotions. Maintenant, les enveloppes data ne sont pas les mêmes. Il faut en effet se contenter de 20 Go pour la plus petite formule chez Coriolis, quand le volume de data démarre à 60, 70 ou 80 Go chez les concurrents.