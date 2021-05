Samsung montre l’avenir des écrans souples dans les smartphones

Écrans pliables encore plus grands, enroulables ou capables de se plier en trois. Samsung poursuit ses recherches autour de la technologie prometteuse des écrans souples.

Quelques smartphones présentés, et même arrivés sur le marché pour certains, ont donné un aperçu des possibilités offertes par les écrans souples. Chez Samsung, on se souvient notamment des Galaxy Fold et Galaxy Z Fold2 dont Univers Freebox a d’ailleurs proposé des tests. Ils permettent d’avoir un appareil deux-en-un, capable d’offrir un format smartphone et un format tablette. Il y a aussi eu le Galaxy Z Flip, aussi testé par la rédaction. Il donne la possibilité d’avoir un format plus compact dans la poche.

Samsung Display, la branche affichage de Samsung, donne aujourd’hui un aperçu des évolutions possibles pour cette technologie. Dans une courte vidéo, le géant sud-coréen laisse en effet apparaître un écran pliable en deux points pour se ranger dans la poche, tout en ouvrant la voie à du multitâche sur trois écrans. Il montre aussi un écran étirable au besoin pour des messages ou notifications sans masquer l’application en cours. Une possibilité déjà aperçue chez Oppo. Il y a enfin cette tablette tactile pliable en deux pour devenir un ordinateur dont le clavier n’est pas physique, mais virtuel et géré par le logiciel. Cette dalle OLED profite d’ailleurs d’un capteur photo caché sous la dalle. Une technologie qui rappelle celle explorée par ZTE.