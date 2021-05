Internet Explorer fermera ses portes en 2022

La fin d’un monument du Web est actée. L’année prochaine, après 25 ans d’existence, Internet Explorer disparaîtra.

Edge prendra définitivement la place du navigateur web bien connu pour sa lenteur. Le 15 juin 2022 marquera ainsi un tournant dans les blagues autour d’Internet explorer, qui gagneront une saveur amère. Sean Lyndersay, responsable de programme de Microsoft Edge a déclaré : “L’avenir d’Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge”.

En effet, ce navigateur remplace déjà son aïeul depuis 2015 sur les PC. “ Microsoft Edge propose non seulement une expérience de navigation plus rapide, plus sûre et plus moderne qu’Internet Explorer, mais il peut également répondre à un problème majeur : la compatibilité avec les sites Web et les applications plus anciennes ” ajoute-t-elle dans un billet de blog.

Ce n’est pas vraiment une surprise, certains sites ne s’ouvraient plus sur Internet Explorer comme Facebook, Youtube ou Instagram, plus de mise à jour de sécurité… Même Microsoft Teams n’est plus pris en charge par la dernière version du navigateur, devenu obsolète depuis longtemps. Pour les irréductibles adeptes du navigateur, Microsoft affirme vouloir faciliter la transition en proposant un mode Internet Explorer qui leur permettra d’accéder de manière transparente aux sites Web et applications basés sur l’ancien navigateur. « Avec Microsoft Edge capable d’assumer cette responsabilité et plus encore, l’application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne sera plus prise en charge dès le 15 juin 2022 pour certaines versions de Windows 10 », a affirmé Microsoft.

Source : via Frandroid