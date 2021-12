Reportage Univers Freebox : Thomas Reynaud explique les projets de Free sur la 5G, les services en réflexion sur la Freebox, etc.

Thomas Reynaud répond aux questions d’Univers Freebox.

Fin novembre avait lieu le salon des maires à Paris, auquel Free participait pour la première fois. L’opérateur a ainsi présenté ses offres pro, fibre et 5G aux élus municipaux de France. A cette occasion, Univers Freebox s’est rendu sur le stand de Free et a rencontré les responsables des différents services de l’opérateur, et également Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad/Free. Il a répondu aux différentes questions d’actualité de l’opérateur, en particulier sur les nouveautés que Free prévoit en ce qui concerne la 5G, le bilan de Free Flex, où les services sur lesquels travaille l’opérateur concernant la Freebox. Nous vous proposons de découvrir son interview en vidéo :

Au cours de ces prochains jours, nous vous proposerons de découvrir les interviews d’autres responsables de Free réalisées lors du salon des maires.