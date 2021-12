France TV voudrait aussi son propre bouton sur les télécommandes des box et téléviseurs

Comme Netflix, Amazon et consorts, France TV veut un bouton dédié sur les télécommandes pour garantir une visibilité des chaînes et services publics, quitte à passer par la voix législative pour l’imposer aux fabricants.

La guerre des boutons 2.0. Fin novembre, l’Assemblée nationale a lancé une mission flash concernant la surexposition des géants américains de la SVOD sur les écrans d’accueil des box des opérateurs, mais également sur les télécommandes des téléviseurs connectés. Il s’agit dans le fond de “préserver la concurrence entre les acteurs”, alors que les mastodontes du streaming établissent des partenariats pour s’assurer la meilleure visibilité possible. Les conclusions de cette mission sont attendues en janvier 2022. L’Autorité de la concurrence pourrait être saisie selon les conclusions.

C’est dans ce contexte de débat atour de la défense du service public que France Télévisions, par l’intermédiaire de sa présidente, réclame un bouton supplémentaire, plutôt que la suppression des boutons des autres services. Interrogée dans le cadre d’une interview accordée aux Échos, Delphine Ernotte dit en effet plaider “pour une touche de service public sur les télécommandes”. Elle suggère par ailleurs de passer par la voix législative pour l’imposer aux constructeurs.

Et les autres boutons, ça compte ?

Certains ne manqueront cependant pas de souligner que France Télévisions dispose déjà de trois touches sur les télécommandes. Les touches 2, 3 et 5 donnent en effet un accès direct aux chaînes France 2, France 3 et France 5. Une touche dédiée porterait en quelque sorte le nombre total à quatre, soit une proportion non négligeable.

Sources : Les Echos et Numerama