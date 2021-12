Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #195

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Face au démarchage commercial et aux arnaques dans son immeuble, un salarié d’Orange sort sa botte secrète : “le mot dans l’ascenseur no jutsu”. Lisez le thread!

– Bonjour, Bouygues Télécom, on peut rentrer chez vous ? On a fait des changements dans le réseau fibre et on veut vérifier quelque chose…

– Ah bon ? C'est intéressant parce que moi je bosse pour Orange, l'opérateur d'immeuble. J'en parlerais à l'Arcep, c'est quoi votre nom ? — Deformer-Lua (@DeformerLua) November 29, 2021

Mais ne protège pas contre la bêtise.

Vends pendentifs anti-5G à -50%, protège aussi contre les ondes des vaccinés, contact en DM — Pingoo (@Pingoopathe) December 20, 2021

La mésaventure de Le Pandaman, youtubeur aux 444 000 abonnés. Des techniciens SFR incompétents auraient coupé trois câbles de fibre optique dans la rue, de quoi attiser sa colère alors privé de sa connexion. Free a fini par intervenir et constater les dégâts.

Mon voisin a les même problèmes que moi avec les mêmes techniciens @SFR qui viennent couper les câbles fibre du quartier via leur incompétence il m'a dit " la prochaine fois que tu les vois prévient moi on le soulève à 2 "

J'adore mes voisins — Le Pandaman (@JapanPandaman) December 18, 2021

Pour le fin mot de cette histoire j'ai récupéré internet grâce à un techni envoyer par free. Son constat les 2 guignols de chez @SFR on couper 3 fibre dans la rue je ne suis pas la seul victime, quand je l'ai pris sur le vif il n'a pas voulu admettre que c'était lui 1/2 — Le Pandaman (@JapanPandaman) December 18, 2021

Mais à quoi servait cette boule ? La réponse est sous vos yeux !

Repost if you know what this is 🙂 pic.twitter.com/AcPvmhTRtK — Ivan Kuleshov (@Merocle) December 18, 2021

Certains abonnés n’ont pas inventé la poudre.