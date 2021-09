Free envoie un mail aux abonnés Freebox qui n’ont pas encore profité des 6 mois offerts à Disney+

Abonnés Freebox Delta-Pop, Pop et Mini 4K vous n’avez pas profité des 6 mois d’abonnement gratuit au service de SVOD Disney+ ? Free vous rappelle que c’est toujours possible et qu’il suffit d’activer l’option.

Depuis le mois de décembre 2020, Free offre à tous les abonnés Freebox Pop et Delta Pop le service de SVOD Disney+ durant 6 mois. C’est également le cas pour les abonnés Freebox Mini 4K depuis le mois d’avril. Pour bénéficier de cette offre, il faut activer l’option en passant simplement par l’espace abonné.

Pour autant, même si cette offre est sans engagement, certains abonnés ne l’ont pas activée. C’est pourquoi Free envoie actuellement un mail pour leur rappeler qu’il peuvent dès à présent bénéficier de six mois offerts puis cette option passe à 8.99€/mois, tarif habituel de Disney+.

Le mail envoyé par Free

Vous pourrez ainsi profiter des six univers présents sur la plateforme : Disney, pour tous les grands classiques d’animations mais aussi la sortie de films initialement prévus en salle, comme Mulan mais aussi Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic… Et bien sûr, la récente catégorie Star, dédiée aux films et séries plus adultes.

Et pour rappel, Disney+ va également arriver sur la Freebox Delta Devialet dans quelques jours, comme l’a annoncé Free lors de la convention annuelle des communautés d’abonnés.