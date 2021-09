La Relation Abonnés de Free récompensée pour ses bonnes pratiques concernant l’égalité hommes-femmes

L’égalité hommes-femmes ne sont pas que des mots chez Free, dont les bonnes pratiques ont été récompensées ce jeudi.

C’est l’une des caractéristiques de Free, beaucoup de postes à responsabilité sont occupés par des femmes. Dans l’équipe dirigeante, elles sont à la tête du service marketing, des ressources humaines, plus récemment du service communication et bien sûr de la relation abonnés avec Angélique Gérard, qui s’investit beaucoup pour l’égalité homme-femme chez Iliad/Free, mais également en dehors.

Après plusieurs distinctions concernant la relation abonné chez Free et Free Mobile, Angélique GERARD, Présidente de l’UES MCRA et Marjorie Dupuy, Directrice du Centre de Relation Abonné Equaline ont reçu ce matin à l”UNESCO le trophée Bestworkplace for Women des mains de l’organisation Great Place to Work® France. Cette distinction récompense les meilleures entreprises de France en prenant en compte trois aspects :

la représentativité des femmes au sein de l’organisation et aux postes de management la perception des femmes au Trust Index© sur des questions spécifiques sur quatre thématiques : responsabilisation, promotions et équité, reconnaissance, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle les pratiques mises en œuvre par l’organisation en matière d’égalité professionnelle et de parentalité

Cette cérémonie de remise de prix, qui a récompensé 25 entreprises, avait lieu en présence de Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur en charge de la Citoyenneté, Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’état auprès du ministre de l’économie et des finances et Élisabeth Moreno, Ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Les organisateurs expliquent qu’en 2021 “79% des Français estiment que “l’entreprise est un environnement propice à la réussite professionnelle des femmes” (contre 65% en 2018), et 76% que “les femmes ont les mêmes chances que les hommes d’accéder à des postes de direction” (63% en 2018). Elles / ils ne sont pourtant encore que 68% à considérer quà poste égal, hommes et femmes perçoivent la même rémunération. Ces chiffres soulignent une belle progression. Mais face au challenge toujours important de l’égalité professionnelle, il reste essentiel de mettre en lumière les organisations qui, à l’instar de nos Best Workplaces For Women, misent sur leur capital humain et font de l’inclusion un axe fort de leur succès.”

Angélique Gérard, la Directrice de la Relation Abonné et Marjorie Dupuy, Directrice du Centre de Relation Abonné Equaline reçoivent le prix au nom de MCRA