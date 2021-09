Freebox : La ligue 2 BKT débarque dès ce week-end sur Prime Vidéo, et incluse dans le Pass Ligue 1

Amazon Prime Video annonce aujourd’hui l’arrivée, à partir de samedi, de la Ligue 2 BKT sur la chaîne Le Pass Ligue 1. En plus des matches de la Ligue 1 Uber Eats, Le Pass Ligue 1 proposera, sans coût additionnel, à tous les membres Prime qui ont déjà accès à la chaine, 8 matches en exclusivité par journée de championnat.

Les matches de la Ligue 2 BKT seront commentés par des journalistes présents depuis les stades. Avec désormais les deux divisions intégrées au Pass Ligue 1, soit plus de 600 matches par saison, Prime Video propose le plus grand choix du football professionnel français.

Programme de la 11e journée de Ligue 2 BKT sur Prime Videodès ce Samedi 2 octobre, coup d’envoi à 19h (prise d’antenne à 18h53)

AC Ajaccio v Quevilly Rouen – (Commentaire : Hamza Rahmani)

SM Caen v Valenciennes FC – (Commentaire : Vincent Petitpez)

USL Dunkerque v SC Bastia – (Commentaire : Luigi Colange)

Grenoble Foot 38 v Pau FC – (Commentaire : Marko Maricic)

EA Guingamp v Rodez Aveyron Football – (Commentaire : Maxime Gras)

Havre AC v Dijon FCO – (Commentaire : Anthony Daviere)

Paris FC v AS Nancy Lorraine – (Commentaire : Axel Benchina)

FC Sochaux-Montbéliard v Chamois Niortais FC – (Commentaire : Guillaume Lagnel)

Pour rappel, Prime Vidéo est intégré à l’offre Freebox Delta, et elle est également disponible sur Freebox Mini 4K, POP et Révolution, L’abonnement Pass Ligue 1 est en sus à 12,99€/mois, incluant donc 8 matchs de la Ligue 1 et désormais 8 matchs de la Ligue 2.

La diffusion de la Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video en France est l’un des nombreux événements sportifs proposés par Prime Video, comme la Premier League et la tournée d’Automne (Angleterre), l’US Open, les tournois de tennis ATP/WTA (Royaume-Uni/Irlande), les matchs de football de la Ligue des Champions de l’UEFA (Allemagne/Italie), les tournois de cricket (Nouvelle-Zélande/Inde) etc. Tous ces événements viennent s’ajouter aux séries documentaires sportives Amazon Original All or Nothing, comme All or Nothing : Tottenham Hotspur, All or Nothing : New Zealand All Blacks, et les saisons d’All or Nothing consacrées aux équipes de football américain Carolina Panthers, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Dallas Cowboys et Michigan Wolverines actuellement disponibles sur Prime Video dans le monde entier. En France, Prime Video offre déjà aux fans de sports des séries documentaires sportives comme PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de Légende, PSG : Tout Près des Etoiles, Grand Prix Driver, Hannah Grant Eat.Race.Win, Six Dreams, Les Bleus 2018 : Au Cœur de l’Epopée Russe, Le Mans, Varane : Destin de Champion et en 2022, Prime Video lancera une nouvelle série originale The Pogmentary, retraçant la vie sur et en dehors du terrain de Paul Pogba.