Altitude s’empare officiellement de 26 réseaux fibre de Covage

L’opérateur d’infrastructure va pouvoir ajouter 5 millions de prises FTTH à son escarcelle.

Altitude devient le premier opérateur de réseaux publics à l’échelle nationale. Le groupe renforce son empreinte nationale et accélère son développement en concluant ce 1er octobre l’acquisition auprès de Covage de 26 réseaux publics et privés dont 18 dédiés aux entreprises et 8 réseaux mixtes.

Grâce à cette acquisition à la suite du rachat de Covage par SFR, plus de 5 millions de prises, desservant plus de 12% de l’ensemble des foyers français, seront produites et exploitées par Altitude à travers sa filiale Altitude Infra.

“Par ailleurs, cette opération permet de développer une offre entreprises complète en ajoutant à l’offre historique FTTH de Kosc, dont les actifs ont été repris en 2020, une offre en fibre dédiée (FTTO) à laquelle près de 40% des entreprises sont désormais raccordables”, poursuit Altitude.

Fin 2020, SFR avait obtenu l’aval de Bruxelles pour l’acquisition de Covage à condition toutefois de céder une partie des réseaux détenus par l’opérateur d’infrastructures. Il s’agissait pour rappel d’éviter les problèmes de concurrence.

Dorothée Lebarbier, directrice générale du groupe Altitude, a déclaré : « Je suis ravie d’accueillir au sein du Groupe Altitude Brice Messier et les équipes de Covage, dont le savoir-faire, extrêmement apprécié des opérateurs commerciaux alternatifs, est une valeur ajoutée incontestable pour la poursuite de notre développement. Notre volonté d’animer la concurrence sur ce marché est assumée, et d’autres projets sur lesquels nous sommes déjà engagés viendront la conforter. »