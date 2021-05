“Il y a du nouveau dans votre Bbox” : elle augmente de 5€/mois en échange d’avantages peu utiles ou temporaires

Bouygues Telecom continue d’augmenter automatiquement le prix de l’abonnement de certains de ses abonnés. L’opérateur peaufine sa tactique consistant à générer de l’envie pour pousser à accepter plus facilement la hausse de tarif.

La pratique dérange mais elle est légale, Bouygues Telecom le sait et en use de plus en plus. L’opérateur informe régulièrement une partie de ses abonnés mobiles et fixes de la hausse prochaine du prix de leur abonnement en l’échange d’enrichissements (plus de data, intégration d’un service etc ).

Nouvelle illustration aujourd’hui de cette pratique décriée, un abonné Bbox a eu la mauvaise surprise ce jeudi de recevoir un courriel de l’opérateur, l’informant de la modification à venir de son abonnement. L’opérateur annonce qu’il y a “du nouveau dan son offre Bbox”. En effet son forfait Bbox Ultym fibre à 38,99€ va augmenter de 5€ à partir du 6 juillet, et passera donc 43,99€/mois. Bouygues Télécom justifie cette augmentation par de 10h d’appels vers les mobiles à l’international, ce qui va concerner une frange très limitée des abonnés. Autre ajout, celui d’OCS (4 chaînes et tous les contenus à la demande) mais uniquement durant 24 mois. Heureusement cependant, il est possible de refuser cette offre et cette augmentation, à condition bien sûr de ne pas louper le mail d’information ci-dessous.

Enrichissement légal ou pas ?

Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première, prévenir un mois avant par courrier ou courriel. La seconde, l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. L’intégration d’OCS apparaît ici comme une option TV. L’abonné peut donc signaler cette hausse de forfait sur la plateforme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plateforme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.

Merci à Alexandre