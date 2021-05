Les factures de Free font du bien à la planète, un constat amer pour une Freebox… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Un nouveau mail pour les factures, c’est écolo !

Free a enfin repensé le mail envoyé mensuellement à ses abonnés Freebox ayant choisi la réception de leur facture par ce biais. Au-delà d’une nouvelle présentation, l’opérateur n’inclut plus en pièce jointe le PDF de la facture, mais prévient de sa disponibilité. Un choix débattu, quand certains jugent cela inutile, d’autres y voient un intérêt, notamment pour la planète.

La Freebox One en prend pour son grade

Nous avons dévoilé les résultats de notre sondage “A quelle Freebox êtes vous abonnés” et la grande gagnante est la Freebox Révolution. Cependant, certains ont tiqué sur la part de participants ayant souscrit à l’offre Freebox One, lancée en même temps que la Delta… qui comptabilise moins d’abonnés (sur nos près de 20 000 participants) que la Freebox Crystal/V5 ! Il y a certes des raisons logiques derrière cette différence, notamment la différence de longévité, mais le constat est amer pour cette petite box très vite disparue du catalogue de l’opérateur de Xavier Niel.

Face aux augmentations de forfaits, certains choisissent le cynisme

La pratique est décriée par les utilisateurs et par des associations de consommateurs, mais légale, à certaines conditions. Certains opérateurs, notamment Red By SFR et Bouygues Telecom, bien qu’Orange s’y soit lui aussi essayé, modifient régulièrement l’abonnement de certains abonnés, généralement avec une hausse de prix contre l’intégration d’un nouveau service (appels vers les mobiles, 5G…) ou de plus data dans le cas d’un forfait mobile. La répression des fraudes a rappelé les règles imposée dans ces cas et force est de constater que les opérateurs sont dans les clous et savent jouer le jeu. Face à cela, certains optent pour la révolte, d’autres pour le fatalisme et le cynisme…

Un nouveau forfait Série Free alléchant, mais la formule a-t-elle de l’avenir ?

Free a lancé la semaine dernière sa meilleure offre mobile à moins de 10 euros, avec un forfait Série Free à 90Go pour 9.99€. Si l’offre est alléchante en soi, elle reste un moyen de basculer sur le forfait Free à 19.99€ après un an. Et beaucoup émettent des doutes sur l’utilité de cette offre, lui préférant l’idée d’un “vrai forfait intermédiaire” avec moins de data pour moins de 10€. Seulement, comme le rappelle l’un de nos lecteurs, ce n’est pas si simple.

Une nouvelle campagne de Free Mobile qui sort du cadre !

L’opérateur a lancé la semaine dernière une nouvelle campagne sur le mobilier urbain avec un format bien particulier. Ses affiches sortent tout simplement du panneau publicitaire, en adéquation avec son slogan “c’est ENORME” ! Et si certains y voient simplement une campagne illisible, d’autres pensent à un coup de génie… Et vous, quel est votre avis ?

Et quitte à sortir du panneau, pourquoi ne pas sortir de l’atmosphère terrestre carrément ? PresseAgrume a des idées pour ça !