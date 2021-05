Free dégaine sa meilleure offre mobile à moins de 10 euros

Seulement deux jours après avoir revu à la baisse sa “Série Free”, Free Mobile change de stratégie et lance sa meilleure formule.

La bataille de la data mais aussi des prix bat son plein chez Red by SFR et B&You. Face à l’offensive, Free Mobile semble réagir en modifiant sans plus attendre son offre intermédiaire “Série Free”. Après avoir proposé 70 Go de données en France métropolitaine et 10 Go en roaming, mercredi 5 mai, le tout à 10,99€/mois., l’opérateur booste aujourd’hui son forfait. L’offre est la plus alléchante depuis son lancement en juillet 2018. Jusqu’au 18 mai prochain, Free Mobile propose 90 Go de data à 9,99€/mois.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.