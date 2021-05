Choc des smartphones à 149 euros chez Free Mobile : Xiaomi Redmi 9 et TCL 20 SE ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 149 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi 9 et TCL 20 SE, tous deux proposés à 149 euros grâce à une réduction de 10 euros sur le premier. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

L’écran du Xiaomi Redmi 9 propose la définition Full HD+ que son rival n’a pas, se contentant en effet d’une définition HD+. Maintenant, certains pourront préférer le TCL 20 SE pour sa diagonale plus importante. Dans les deux cas, pas de dalle AMOLED pour un meilleur rendu des couleurs et une encoche goutte d’eau un peu intrusive pour le capteur photo frontal.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (6,53 pouces, IPS, FHD+ et encoche goutte d’eau) TCL 20 SE (6,82 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : TCL

Le TCL 20 SE embarque un peu plus de mémoire vive pour plus de souplesse en multitâche, ce qui n’est jamais un luxe sur une configuration aux performances modestes. Dans les deux cas, les plates-formes MediaTek et Qualcomm choisies n’annoncent pas de performances de haut vol en multimédia et limitent ces smartphones à la 4G pour la partie réseau.

Notre classement :

TCL 20 SE (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 avec 4 Go de RAM) Xiaomi Redmi 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G80 avec 3 Go de RAM)

La photo : ex æquo

Un peu plus sur le capteur principal pour le TCL, un peu plus sur le capteur ultra grand-angle pour le Redmi et une même définition en selfies pour les deux, mais surtout pas mal de capteurs 5 et 2 Mégapixels dans le lot dont on n’espère pas grand-chose dans les faits. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas attendre d’étincelles en photo sur ce segment tarifaire, mais surtout de la photo d’appoint.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (13/8/5/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant) TCL 20 SE (16/5/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : ex æquo

Batterie dans les environs 5 000 mAh et support de la charge filaire en 18 Watts, les deux smartphones proposent la même chose, à savoir une autonomie qui devrait tourner autour des deux jours et une charge pas trop longue. À condition toutefois d’avoir le chargeur adéquat, les deux smartphones étaient en effet livrés avec un bloc 10 Watts.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9 (batterie 5 020 mAh et charge 18 Watts) TCL 20 SE (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : le TCL 20 SE

Les deux smartphones jouent dans la même cour sur les parties connectivité, photos et autonomie. Le Redmi 9 a un écran mieux défini, mais le TCL 20 SE embarque un peu plus de mémoire vive pour le multitâche, propose un stockage deux fois plus important (64 Go contre 32) et profite du double haut-parleur stéréo toujours bienvenu en multimédia que le rival n’a pas. Certains pourront également apprécier la diagonale plus importante, en contrepartie d’un smartphone plus massif.