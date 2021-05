Deux anciens smartphones haut de gamme de chez Samsung ne bénéficieront plus des mises à jour de sécurité

En 2017, les modèles Galaxy S8 et S8+ faisaient le succès de Samsung. Ils sont désormais bons à prendre leur retraite.

Les Galaxy S8 et S8+ font partie des smartphones les plus vendus en 2017, coude à coude avec l’iPhone 7 et 7+ d’Apple.

Après avoir annoncé l’an dernier que la fréquence des patchs sécurité passerait de mensuels à trimestriels, la firme coréenne a désormais totalement retiré ces modèles de la liste d’appareils bénéficiant d’un suivi logiciel. Rendant les Galaxy S8 et S8+ obsolètes et non sécurisés. Ainsi que d’autres modèles comme : Galaxy A2 Core, Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A with S pen, Galaxy Tab S5e.

Samsung n’est pourtant pas le dernier en termes de suivi logiciel dans le temps. Le géant coréen a même tenu sa promesse faite en 2019, de proposer des mises à jour pendant 4 ans à compte de la sortie de l’appareil. A titre de comparaison, du côté de Xiaomi il est fort probable que la prochaine version de MIUI ne soit pas supportée par des appareils sortis en 2019, de quoi faire grincer les dents des détenteurs de Mi 9 par exemple.

De son côté Apple, semble être premier de la classe puisque la dernière version de son OS est compatible avec les iPhone 6s, modèle sorti il y a bientôt 6 ans.

Source : Les Numériques