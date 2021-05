Totalement Fibrés : gare aux arnaques téléphoniques et par mail, on vous dit tout, des mises à jour Freebox à foison

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Cette semaine, nous allons aborder toute la problématique du phishing et des arnaques visant les abonnés Free et Free Mobile, mais pas que. Nous débattrons également sur l’avenir de l’interface maison des Freebox, puis vous pourrez retrouver nos chroniques habituelles : le Up and Down, l’instant test ou encore l’actu Free à toute vitesse…

Nous avons atteint les 25 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, merci à vous !