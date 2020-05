Samsung : fin des mises à jour de sécurité mensuelles pour le Galaxy S8

Samsung n’assure plus les mises à jour de sécurité mensuelles pour les Galaxy S8 et S8+. En attendant leur obsolescence d’ici 2021, ils devront se contenter de mises à jour trimestrielles.

La fin approche pour les Galaxy S8. En effet, Samsung a publié sa nouvelle liste des mises à jour de sécurité du mois de mai concernant ses terminaux. Comme c’était le cas pour le Galaxy S7, les Galaxy S8 et S8+ figurent désormais dans la rubrique des appareils qui ne recevront des mises à jour que tous les trois mois.

Comme à son habitude, le géant sud-coréen promet 3 années de mises à jour de sécurité mensuelles pour ses terminaux. Ainsi, les Galaxy S8 et S8+, qui ont été commercialisés en avril 2017, arrivent à la fin de ce délai et ne bénéficieront plus de mises à jour de sécurité mensuelles. Les patchs de sécurité seront désormais regroupés en une seule mise à jour, qui sera déployée tous les trimestres sur les S8 et S8+.

Pour finir, voici la liste des smartphones Samsung concernées par les mises à jour de sécurité mensuelles du mois de mai :