La reine des Freebox dans le coeur des abonnés, le résultat est sans appel

Univers Freebox vous a demandé du 27 avril au 6 mai à quelle offre Freebox vous étiez abonnés. Le résultat est sans appel : près de la moitié de nos lecteurs sont toujours équipés de la box la plus emblématique de Free.

Dans notre dernier sondage, nous voulions savoir quelle Freebox trônait majoritairement chez nos lecteurs. D’après nos 18 947 participants, c’est bel et bien la Freebox Révolution qui est la plus utilisée chez vous, et de loin, puisqu’elle représente près de la moitié (47%) de nos sondés. L’offre lancée en décembre 2010 semble convenir à nos lecteurs, qui n’ont pas basculé sur une offre plus récente. Cependant, le classement réserve quelques surprises.

En effet, nous apprenons également que 14% de nos lecteurs sont abonnés à l’offre Freebox Delta. Malgré son positionnement haut de gamme, le player Devialet est la deuxième Freebox la plus installée dans les salons de nos sondés. Même si notre base de lecteurs est assez geek et fan de Free, les chiffres sont tout de même impressionnants. Autre surprise : la Freebox Pop, toute dernière arrivée dans le catalogue de l’opérateur de Xavier Niel se place déjà sur la troisième marche du podium, avec 10% de nos sondés équipés du petit player rond. Elle devance même la Freebox mini 4K (9% des interrogés), qui a pourtant 5 ans de plus. La possibilité de migrer d’une box Android TV à une autre n’y est sans doute pas pour rien.

Malgré les retards de livraison, la Freebox Delta + Pop n’est pas en reste, puisque 8% des interrogés l’ont choisi. Il faut dire que cette offre, bien que plus haut de gamme, reste le meilleur rapport qualité prix possible , avec tous ses services inclus, le serveur de la Delta et ses débits fibre, le tout sans la contrainte de devoir acheter le player Devialet.

Viennent ensuite les Freebox un peu délaissées, même si notre bonne vieille Freebox Crystal (ou V5) fait de la résistance et continue de suffire à 5% de nos sondés. Le chiffre devrait cependant encore baisser, les abonnés éligibles voyant leur offre remplacée, sans surcoût, par une Freebox mini 4K flambant neuve. La Freebox Delta S, orientée double play mais haut de gamme, n’a convaincu que 2% de nos lecteurs et enfin la Freebox One, malgré Netflix inclus, n’aura pas trouvé son public avec seulement 1% d’abonnés. De quoi expliquer son retrait du catalogue de l’opérateur de Xavier Niel.

Sans surprise, la majorité des réponses à nos sondages proviennent d’abonnés Free, mais l’opérateur concurrent le plus présent dans notre sondage reste Orange et sa marque low-price Sosh avec 2% de sondés abonnés à l’une des offres fixe de l’opérateur historique. Viennent ensuite SFR et sa marque RED (1%) puis les offres de Bouygues Telecom (1%).

Toujours dans cette optique de mieux connaître nos lecteurs, nous vous demandons désormais à quelle offre Free Mobile êtes vous abonné ? Vous pouvez répondre à notre nouveau sondage ci-dessous.