Du changement pour les abonnés Freebox et la réception de leurs factures

Le FAI revoit enfin ses notifications de factures envoyées par mail aux abonnés Freebox.

Après avoir revu les courriels de souscription à ses offres mobiles, Free repense le mail envoyé mensuellement à ses abonnés Freebox ayant choisi la réception de leur facture par ce biais. Au-delà d’une nouvelle présentation, l’opérateur n’inclut plus en pièce jointe le PDF de la facture. A la place, le FAI informe de sa disponibilité dans l’Espace Abonné, rubrique “Mon abonnement”. Il est alors possible de consulter directement sa facture ou de la télécharger. Autre évolution, Free personnalise davantage son message. Exit l’habituel et très impersonnel numéro de ligne du type FO(xxxxxxxx) et place désormais à l’indication de l’adresse postale correspondant à l’offre Freebox.

Pour rappel, il est possible de gérer la réception de ses factures Free depuis l’Espace Abonné. Trois possibilités sont alors proposées, ne pas les recevoir, les recevoir par mail (choix écologique) ou une réception par mail et par courrier.

La nouvelle notification de facture

L’ancien mail envoyé aux abonnés Freebox