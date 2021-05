Tuto vidéo Univers Freebox : Découvrez et activez tous les services Amazon Prime inclus avec les Freebox Delta et Delta Pop, et en option sur les autres

Comme chaque semaine (ou presque) Univers Freebox vous propose des tutoriels pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à Amazone Prime. Ce service est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Delta + Pop, et en option sur toutes les autres Freebox (sauf Crystal/HD). Et plus qu’une service, c’est un ribambelle de services qui est inclus. L’un des premiers avantage dont bénéficient les utilisateurs du service d’Amazon est la livraison gratuite et accélérée proposée par le géant Américain. Ce qui veut dire que si vous commandez certains article sur Amazon, vous pouvez bénéficier, selon votre lieu d’habitation :

de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré sur des millions d’articles en France Métropolitaine (hors Corse)

Livraison dans la journée dans certaines villes : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Strasbourg, Orléans, Nice, Paris et ses environs sur des articles éligibles.

Livraison en 2 heures avec Prime Now sur une sélection de références à Paris et dans 68 villes avoisinantes.

Livraison gratuite en 1 jour ouvré dans les consignes sécurisées Amazon Locker pour plusieurs millions d’articles éligibles.

Une offre SVOD alléchante

Cependant, l’une des offres les plus alléchantes à trouver dans une offre internet est bien sûr le service de SVOD Amazon Prime Video.

Principal concurrent de Netflix en France, Amazon Prime Video débarque sur la Freebox. La Freebox Delta regroupe donc les deux leaders du marché en une seule offre et les abonnés peuvent ainsi bénéficier d’un accès illimité aux séries Amazon Original Exclusives. Côté catalogue, on y trouve notamment The Man in The High Castle, American Gods ou encore la série de super héros actuellement plébiscitée par le public : The Boys. Le tout, disponible en HD et 4K HDR.

Il est bien sûr possible de profiter de ces contenus sur la télévision grâce à la Freebox Delta, mais également sur les smartphones et tablettes, tant iOS qu’Android avec l’application Amazon Prime Video. L’un des principaux attraits de cette mobilité est la possibilité de visionner votre série hors connexion.

Prime Music : un accès illimité à des millions de titres

De quoi faire fonctionner le player Free-Devialet. En effet, Amazon prime propose également son propre service de Streaming musical, disponible sur navigateur, mobiles et tablettes, mais aussi sur la Freebox Delta avec l’assistant vocal Alexa.

Encore d’autres services

On peut en effet citer pêle-mêle le service Amazon Photos, qui propose un stockage illimité de photos en haute-résolution, utile pour les amateurs de belles images. L’offre Prime Reading également, qui permet d’accéder à un vaste catalogue d’e-books, mais aussi des avantages sur la plateforme de streaming Twitch : la possibilité de soutenir gratuitement un streamer par mois, des cadeaux pour les amateurs de jeux videos… Et bien sûr, pour ne pas oublier le coeur de métier de la firme de Jeff Bezos, Amazon propose des Ventes Flash et les membres Prime bénéficient d’un accès prioritaire sur certaines d’entre elles.

Découvrez en vidéo tous les services inclus avec dans votre Freebox ou en option Amazon Prime