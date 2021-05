Les radios sont de nouveau disponibles sur les Freebox Crystal/HD

Les radios font leur retour

Elles avaient disparu depuis le début l’année, les voilà de retour. Le service de radio est de nouveau disponible pour les abonnés à la Freebox HD et la Freebox Crystal. Même si cette Freebox n’est plus mise à jour depuis très longtemps, Free corrige tout de même les bugs, même s’il faut être patient. Ce service permet d’avoir accès à des dizaines de stations de radios directement depuis votre téléviseur. Un service qui est également disponible, en beaucoup fourni, sur les autres modèles de Freebox : directement dans une rubrique dédiée sur les Freebox Révolution et Delta, et en téléchargeant une application sur les Freebox Pop et Mini 4K.

Merci à Busyspider et C-Alice