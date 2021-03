Free Mobile métamorphose ses mails de souscription à ses forfaits mobiles à destination de ses nouveaux abonnés

Free revoit totalement le visuel de ses mails envoyés aux nouveaux abonnés après une souscription à l’un de ses forfaits mobile. De nouvelles indications sont au programme.

Il ne fallait pas être aveugle pour se rendre compte des multiples liftings appliqués visuellement par Free depuis le lancement de la Freebox Pop le 7 juillet 2020 et plus récemment de sa 5G. Ont été revus et modernisés, le site de Free, l’interface de l’Espace abonné Free Mobile, les factures envoyées par mail ou encore le site web de la maison-mère Iliad, mais pas seulement. Depuis aujourd’hui, c’est au tour des mails de confirmation de souscription à un des forfaits mobiles du trublion de subir une véritable transformation digne de ce nom.

Exit le mail en format texte interminable trop fourni et dépourvu de visuels, confirmant seulement au final l’abonnement à une des offres de l’opérateur tout en invitant à se rendre sur l’Espace Abonné. Place désormais à un mail plus clair et placé sous le signe de la simplicité, avec un bandeau de “Bienvenue chez Free”, accompagné d’un cadre intitulé “récapitulatif de commande”. Dans celui-ci, le forfait choisi est mentionné ainsi que son contenu (appels, SMS, data etc) ainsi que la carte SIM (10€ par carte bancaire). D’autres détails apparaissent aussi comme la portabilité ou le numéro de téléphone, le mode de paiement ou encore l’adresse, le type et le délai de livraison. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.

Exemple d’un nouveau mail envoyé aux abonnés Free Mobile après une nouvelle souscription

Un ancien mail de Free Mobile