Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #167

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Les touchent sont trop petites…

Premier téléphone pour ma grand mère, ravi de voir qu’elle l’a rapidement pris en main ! pic.twitter.com/A0VHqtKGDf PA 🍿 (@Domingo) May 3, 2021

Le nouveau teaser de Stranger Things chez Scaleway !

Il se passe des choses inhabituelles dans notre Datacenter … 😏 🚀 pic.twitter.com/LjTj5AN6kk Scaleway FR (@Scaleway_fr) May 3, 2021

Quand l’assistance Freebox prendre Free Pro pour un simple abonné.

Quand le réseau part en fumée.

Les petits caprices des Amish… https://t.co/uMGP6zwfuC MAX • VOAO.CO (@Odrilow) May 5, 2021

Souvenirs d’une autre époque !