Apple ne connait pas la crise et double ses profits

Encore un géant ne connaissant pas la crise. Apple vient en effet de publier les résultats financiers pour le premier trimestre 2021. Ils sont marqués par des progressions à deux chiffres.

Pour le premier trimestre 2021, la firme à la pomme affiche un chiffre d’affaires de 89,58 milliards de dollars, en hausse de 54 % par rapport à la même période en 2020. Elle annonce également des bénéfices à hauteur de 23,6 milliards de dollars, en progression de 110 %. Soit plus que doublés. Annoncés ce mercredi, ces bons résultats financiers ont été bien accueillis par le marché avec un titre en hausse de 3 % dans les échanges après-Bourse.

L’iPhone, mais pas seulement

L’iPhone reste le produit vedette et la vache à lait d’Apple, en ayant contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 47,97 milliards de dollars. Ce chiffre est d’ailleurs en hausse de 66 %. “Apple a enregistré une croissance record de ces recettes au 2e trimestre grâce à une demande extraordinaire pour ses iPhone”, explique Yoram Wurmser d’eMarketer. On se souvient également d’un classement montrant cinq iPhone parmi les dix smartphones les plus populaires.

D’autres produits et services du géant américain ont progressé. Les revenus liés à l’iPad ont augmenté de 79 % et ceux liés aux ordinateurs Mac de 70 %. Les services et les accessoires affichent de leur côté des hausses respectives de 27 et 25 %.

La semaine dernière, Apple a d’ailleurs présenté quelques nouveautés, notamment autour de la gamme iPad et Mac. Le groupe met en avant l’usage de sa puce M1. L’événement a aussi permis de découvrir des iPhone mauves, déjà disponibles dans la boutique Free Mobile, et une balise connectée AirTag.

Source : AFP