Apple reste roi avec cinq iPhone parmi les smartphones les plus populaires

Parmi les 10 smartphones les plus populaires en 2020, on retrouve cinq iPhone. Apple s’empare également de la première place avec son iPhone 11.

L’année a changé, mais le constat reste le même. D’après les données du cabinet d’étude Omdia, parmi les dix smartphones expédiés en 2019, cinq d’entre eux étaient des modèles de la marque à la pomme. Rebelote en 2020.

Sur 10 smartphones, on retrouve en effet les iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini. Des modèles de dernière génération présentés en 2020, mais également un modèle datant de fin 2019. On a même un podium strictement Apple, avec un iPhone 11 sur la première marche avec 64,8 millions d’unités, suivi des iPhone SE 2020 et iPhone 12 avec respectivement 24,2 et 23,3 millions d’unités. L’année précédente, la place revenait à l’iPhone XR.

À leurs côtés, on trouve les Galaxy A51, Galaxy A21s, Galaxy A01 et Galaxy A11 de Samsung aux 4e, 5e, 6e et 8e places avec entre 15,3 et 23,2 millions d’unités. Xiaomi se positionne également avec un Redmi Note 9 Pro se hissant à la 9e place grâce à 15 millions d’unités.

Comme le souligne Jusy Hong d’Omdia, le classement illustre la force de frappe d’Apple qui parvient à placer ses modèles haut de gamme, alors que ses rivaux parviennent juste à percer grâce à des modèles de moindres gammes. Pas un modèle haut de gamme dans le lot pour Samsung et Xiaomi.

Source : PhoneArena