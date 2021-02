Free Réunion crée Torm, une nouvelle société pour gérer ses infrastructures mobile à La Réunion et à Mayotte

Le 31 décembre 2020, TRM (Groupe Iliad / Groupe Axian) a apporté à sa société Towerco Réunion Mayotte qui a été créer le 29 mai 2020, sa branche complète d’activité incluant l’ensemble de ses actifs et passifs liés aux activités d’exploitation et de commercialisation des infrastructures passives de son réseau mobile présents sur le territoire de La Réunion et de Mayotte.

TRM souhaite ainsi procéder à une réorganisation opérationnelle et stratégique de ses activités d’infrastructure visant à codifier leur organisation et favoriser, dans ce cadre, leur expansion commerciale autonome au travers notamment de la mise en place de moyens financiers dédiés à leurs développements respectifs. C’est dans ce contexte qu’il est envisagé que Telco OI filialise ses activités de gestion, d’exploitation, de déploiement et de commercialisation des Infrastructures Passives de son réseau mobile présent sur le territoire de La Réunion et de Mayotte. L’Activité constitue, d’un point de vue opérationnel, une organisation autonome au sein de Telco OI, qui s’appuie notamment sur environ 188 sites dont Telco OI est propriétaire.

Le but interne de l’opérateur est donc de rationalisé la structure de détention de ses deux activités (opérateur d’un côté, infrastructures passives de l’autre), d’améliorer la valorisation de l’ensemble de ses activités et de mettre en place un organigramme plus propice à l’entrée d’un partenaire industriel au capital du Bénéficiaire au travers d’une cession par TRM (Iliad / Axian) à un investisseur tiers de la majorité du capital et des droits de vote du Bénéficiaire. A ce dernier titre, l’opérateur précise que si le principe d’une telle cession est d’ores et déjà acquis, sa mise en œuvre n’est en revanche à ce stade aucunement actée. La volonté de TRM et de ses actionnaires de rationaliser la structure de détention de leurs activités à La Réunion et à Mayotte et sera donc réalisé indépendamment des éventuelles perspectives de cession d’une partie des actions émises par Torm.

Towerco Réunion Mayotte (TORM) a pour objet social, directement ou indirectement :

– L’étude, la réalisation, la maintenance, l’exploitation, la gestion ou la commercialisation de tous systèmes, équipements, réseaux ou services, dans le domaine des télécommunications, de l’Internet, de l’informatique, de la télématique et de la communication, y compris l’installation et l’exploitation de réseaux de communication électroniques.

– La diffusion et l’édition, par tous moyens techniques, notamment par voie de presse, radio, audiovisuel, vidéo, télétransmission, sur supports magnétiques ou autres, de tous services, programmes et informations et, plus particulièrement, l’édition et la fourniture de services téléphoniques et télématiques au public, et la diffusion de services de communication audiovisuelle.

– L’acquisition par tous moyens, la gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères, quels qu’en soient la forme et l’objet, par achat, souscription ou autrement l’acquisition par tous moyens de toutes obligations, parts de fondateurs ou autres titres émis par de telles sociétés.

– La prestation de tous services se rapportant aux domaines commercial, financier, comptable et administratif.

– La participation directe ou indirecte par voie d’apports de sociétés en participation ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou sociétés, ayant une ou plusieurs activités se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.

– La participation à toutes entreprises ou sociétés ayant une ou plusieurs activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de fusions, d’alliances ou de sociétés en participation, ou de groupements d’intérêt économique et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes.