Free Mobile allume également son réseau en Martinique

Free Mobile continue son déploiement dans les Caraïbes.

Nous vous annoncions ce matin que Free avait activé son réseau mobile en Guadeloupe. Selon le retour d’abonnés, c’est également le cas en Martinique. Le test a été réalisé avec un forfait 2€ Free Mobile, et il est donc possible de passer des appels et envoyer des SMS avec le réseau de l’opérateur de Xavier Niel en roaming.