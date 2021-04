Salt (Xavier Niel) s’allie à l’opérateur historique suisse pour étendre au maximum sa couverture en fibre optique

L’opérateur de Xavier Niel annonce aujourd’hui un partenariat à long terme avec Swisscom, leader du marché, pour étendre sa couverture en fibre optique en Suisse.

Salt voit grand et ambitionne de proposer son accès internet très haut débit dans toute la Suisse d’ici 2025. Pour pouvoir proposer son offre fibre Salt Home dans plus de foyers, l’opérateur a noué un partenariat à long terme avec l’opérateur historique Swisscom. D’ici 2025, la couverture en fibre optique FTTH de Salt “comprendra environ 3 millions de foyers” , en incluant la couverture provenant des accords actuels avec plusieurs services industriels à travers toute la Suisse.

Grâce à cet accord, Salt sera en mesure de proposer ses offres Salt en exploitant le réseau loué par Swisscom de manière totalement indépendante. L’opérateur historique annonçait en février 2020 sa volonté d’accélérer le déploiement de la fibre optique dans le pays, avec pour objectif de doubler la couverture FTTH d’ici à 2025. Ainsi, d’ici 4 ans, l’opérateur entend raccorder 1.5 millions de foyers et couvrir entre 50 et 60% des logements et commerces.

Via cet partenariat d’infrastructure, Salt veut ainsi pouvoir proposer ses offres fibre. En effet, pour les foyers n’étant pas encore raccordés en Ftth, l’opérateur entend proposer la télévision et l’accès internet grâce à son offre 4G/5G Gigabox, lancée en janvier dernier. Pour rappel, l’offre Salt home propose, selon Speedtest d’Ookla, la connexion haut débit la plus rapide du monde avec des offres à partir de 39.95 francs suisses par mois.