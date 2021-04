Canal+ lance une nouvelle offre exclusive très attractive, disponible sur les Freebox

L’abonnement à Canal+ avec Disney+ et les chaînes de la firme aux grandes oreilles à 15€/mois pendant 2 ans, cela vous tente ?

Jusqu’au 3 mai prochain, Canal+ propose une offre spéciale sur le site d’e-commerce Veepee. La filiale de Vivendi se met sur son 31 et affiche une formule comprenant l’abonnement standard à Canal+, Disney+ mais aussi Canal+ décalé, Disnet Junior, National Geographic, Nat Geo Wild, Disney Channel et Disney Channel+ à seulement 15€/mois pendant deux ans au lieu de 31,99€/mois.

L’offre est disponible par satellite, sur les box ADSL/Fibre, TNT, consoles compatibles (PS5, XBOX Series S et X), la Fire TV. Le nombre de connexions incluses dans l’abonnement CANAL+ (1 utilisateur sur PC/MAC tablette et smartphone via myCANAL et 1 utilisateur sur TV en simultané), est décorrélé du nombre de connexions incluses dans le service Disney+ (4 écrans simultanés).

Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion. Les frais d’accès sont offerts et le service de presse en ligne Cafeyn est inclus.