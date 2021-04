Reportage vidéo : Une seule offre Free Pro ? C’est l’ADN de Free qui donne le meilleur dans une seule offre

Suite de nos reportages découverte de la Freebox Pro.

A la fin du mois dernier a été dévoilée la Freebox Pro, la conférence été suivie d’une démonstration à la presse à laquelle Univers Freebox a participé. Nous avons ainsi pu interroger Kevin Polizzi sur les technologies embarquées dans la Freebox Pro. Le choix a été fait de proposer une seule offre. C’est la question que nous avons posé à Kevin, qui nous a indiquer que pour séduire les TPE-PME, collectivités et entrepreneurs, l’opérateur surpasse la concurrence avec un débit descendant jusqu’à 7 Gbits/s et 1 Gbit/s en upload. Pour couronner le tout, l’opérateur inclut deux lignes de téléphonie fixe et un forfait mobile 5G 150 Go. Le prix, 39,99€/mois la première année puis 49,99€, défie toute concurrence. De quoi séduire de nombreuses entreprises jusqu’alors abonnés à un abonnement Freebox grand public. Découvrez en vidéo le choix fait par Free

Pour nous louper aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner la chaîne YouTube d’Univers Freebox